С угрозами затащил в дом: в Винницкой области пьяный мужчина изнасиловал ребенка

За изнасилование мужчине грозит до 15 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"
В Винницкой области в одном из сел пьяный местный житель изнасиловал 15-летнюю девочку днем, когда она возвращалась из магазина. Виновника уже задержали.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Что случилось
Девочку пьяный 48-летний мужчина встретил на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал.
Придя домой, об этом девочка рассказала матери. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Что грозит насильнику
Полицейские задержали мужчину дома по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
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