Із погрозами затяг до будинку: на Вінниччині п'яний чоловік зґвалтував дитину

За зґвалтування чоловікові загрожує до 15 років в'язниці / Колаж "Сьогодні"

На Вінниччині в одному із сіл п'яний місцевий житель зґвалтував 15-річну дівчинку вдень, коли вона поверталася з магазину. Винуватця вже затримали.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Що трапилося

Дівчинку п'яний 48-річний чоловік зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з крамниці. Погрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в занедбаний будинок і зґвалтував.

Коли дівчинка прийшла додому, то вона все розповіла матері. Жінка одразу ж звернулася до поліції.

Що загрожує ґвалтівникові

Поліцейські затримали чоловіка вдома за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

У середньому майже 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють у поліцію.

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