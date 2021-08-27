Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове – его вернули в Украину

Из-за тумана самолет не смог сесть в Кишиневе / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 августа, из-за сильного тумана самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Борт с президентом на борту не смог приземлиться в Молдове из-за неблагоприятных погодных условий. И, насколько нам стало известно, не только этот самолет был вынужден изменить аэропорт для посадки", – сообщили нам источники в Офисе президента.

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы. В этом же аэропорту приземлился Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Отметим, что 27 августа Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы. Но, из-за тумана пришлось вернуться в Украину.

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