Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові – його повернули до України

Через туман літак не зміг сісти в Кишиневі / Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 27 серпня, через сильний туман літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Борт з президентом на борту не зміг приземлитися в Молдові через несприятливі погодні умови. І, наскільки нам стало відомо, не тільки цей літак був змушений змінити аеропорт для посадки", – повідомили нам джерела в Офісі президента.
Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси. У цьому ж аеропорту приземлився Air Moldova, який летів до Кишиніва з Анталії.
Куди летів президент
27 серпня Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови. Але через туман довелося повернутися до України.
Крім Зеленського, Молдову також повинні відвідати президенти Румунії Клаус Йоганніс і Польщі Анджей Дуда. Всі урочистості пройдуть на площі Великих національних зборів. Після цього піде низка двосторонніх зустрічей.
Поки що невідомо, чи прибуде до Молдови Зеленський.
Як повідомляли новини "Сьогодні":
- На початку липня на трасі до Молдови розгорнули "Велике будівництво". Наша країна взяла на себе зобов'язання відремонтувати дорогу в меморандумі, який підписали президенти України і Молдови.
Розмовляла російською: в Кишиневі сумкою побили "міс Молдова".