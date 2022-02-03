Самоубийство в Харьковском СИЗО: парень оставил предсмертную записку

В Харьковском СИЗО повесился заключенный / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковском следственном изоляторе 2 февраля 17-летний заключенный покончил жизнь самоубийством. Парень повесился на простыне, закрепив ее на внутренней решетке окна.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Как произошло самоубийство?

2 февраля в 06:18 к дежурному младшему инспектору поступил вызов из одной из камер СИЗО о том, что 17-летний парень совершил самоубийство. Несовершеннолетний повесился на простыне, закрепив ее на внутренней решетке окна.

Младший инспектор подал сигнал "Тревога". На место происшествия сразу прибыл очередной фельдшер, начавший реанимационные меры, была вызвана бригада скорой. В 06:35 медики констатировали смерть заключенного.

В камере парень был с тремя другими несовершеннолетними, двоим из которых по 17 лет, одному 16 лет. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти.

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В настоящее время труп направлен в ХОБСМЭ для установления причины смерти. Также парень оставил записку со словами: "Родные, простите, никого не вините".

Сам заключенный из Лозовой.

Почему парень был под стражей?

В июле 2020 года приговором Лозовского районного суда парень признан виновным в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 УКУ). На основании ст. 75, 104 УКУ он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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Во время испытательного срока парень снова совершил уголовные правонарушения. Он обвинялся по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабеж, кража, мошенничество).

В СИЗО находился с 29 апреля 2021 года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Также открыто уголовное производство по проверке действий должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор" по ч. 2 ст. 367 УКУ (небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).

Что было ранее

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийством. Умершим оказался заключенный 2004 года рождения, который попал в изолятор в 2021 году. Он содержался вместе с тремя несовершеннолетними.

"Жалобы относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступали", — сказали в Офисе омбудсмена Украины.

На месте инцидента работали органы полиции и прокуратуры. По факту самоубийства администрацией СИЗО подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

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