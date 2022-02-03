Самогубство у Харківському СІЗО: хлопець залишив передсмертну записку

У Харківському СІЗО повісився ув'язнений / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківському слідчому ізоляторі 2 лютого 17-річний ув'язнений покінчив життя самогубством. Хлопець повісився на простирадлі, закріпивши його на внутрішній решітці вікна.

Про це сайту "Сьогодні" розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Реклама

Як сталося самогубство?

2 лютого о 06:18 до чергового молодшого інспектора надійшов виклик з однієї із камер СІЗО про те, що 17-річний хлопець скоїв самогубство. Неповнолітній повісився на простирадлі, закріпивши його на внутрішній решітці вікна.

Молодший інспектор подав сигнал "Тривога". На місце події одразу прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи, було викликано бригаду швидкої. О 06:35 медики констатували смерть ув'язненого.

У камері хлопець був із трьома іншими неповнолітніми, двом з яких по 17 років, одному 16 років. Судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, що свідчили б про насильницьку смерть.

Реклама

Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті. Також хлопець залишив записку зі словами: "Рідні, вибачте, нікого не звинувачуйте".

Сам ув'язнений із Лозової.

Чому хлопець був під вартою?

У липні 2020 року вироком Лозівського районного суду хлопця визнано винним у скоєнні крадіжки (ч. 3 ст. 185 ККУ). На підставі ст. 75, 104 ККУ його звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Реклама

Під час випробувального терміну хлопець знову вчинив кримінальні правопорушення. Його звинувачували за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабіж, крадіжка, шахрайство).

У СІЗО перебував із 29 квітня 2021 року.

Зараз за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Також відкрито кримінальне провадження з перевірки дій посадових осіб ГУ "Харківський слідчий ізолятор" за ч. 2 ст. 367 ККУ (недбале ставлення до виконання своїх службових обов'язків).

Що було раніше

У Харківському слідчому ізоляторі ув'язнений наклав на себе руки. Померлим виявився ув'язнений 2004 року народження, який потрапив до ізолятора у 2021 році. Він утримувався разом із трьома неповнолітніми.

"Скарги щодо умов утримання та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходили", – сказали в Офісі омбудсмена України.

На місці інциденту працювали органи поліції та прокуратури. За фактом самогубства адміністрацією СІЗО підготовлено та направлено матеріали до відповідних органів, проводиться службова перевірка.

Читайте також: