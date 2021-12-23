Сбил людей и протащил по остановке. В Днепре произошла жуткая авария (видео)

В Днепре на жилмассиве Тополь автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек, переходивших дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Это произошло на улице Паникахи.
Видео с моментом аварии попало на камеру Ситуационного центра Днепра, пишет Gorod.dp.ua.
BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет. В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого не смог затормозить и врезался в BMW.
Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он буквально подмял под себя и несколько метров протащил по остановке.
На место происшествия сразу прибыли скорая и полиция. О состоянии пострадавших пока неизвестно.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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