Сбил людей и протащил по остановке. В Днепре произошла жуткая авария (видео)

В Днепре на жилмассиве Тополь автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек, переходивших дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Это произошло на улице Паникахи.

Видео с моментом аварии попало на камеру Ситуационного центра Днепра, пишет Gorod.dp.ua.

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BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет. В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого не смог затормозить и врезался в BMW.

Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он буквально подмял под себя и несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия сразу прибыли скорая и полиция. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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