Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Сбил людей и протащил по остановке. В Днепре произошла жуткая авария (видео)

Ольга Кравченко
23 декабря, 08:36
На место ЧП сразу прибыли скорая и полиция – о состоянии пострадавших пока неизвестно

В Днепре на жилмассиве Тополь автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек, переходивших дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Это произошло на улице Паникахи.

Видео с моментом аварии попало на камеру Ситуационного центра Днепра, пишет Gorod.dp.ua.

Реклама

BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет. В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого не смог затормозить и врезался в BMW.

Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он буквально подмял под себя и несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия сразу прибыли скорая и полиция. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также

  • В Кривом Роге произошло ДТП с легковым авто и маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате пострадали двое военных.
  • В Киеве тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок. К счастью, без погибших.