Счастье уже пару часов под обстрелами. Люди прячутся в укрытиях и готовятся к эвакуации

Масштабные обстрелы Счастья продолжаются в эти минуты / Коллаж "Сегодня"

У города Счастье Луганской области сейчас происходит обстрел. Он не утихает уже несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил глава местной администрации Сергей Гайдай.

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Сейчас люди находятся в подвалах из-за обстрелов.

"У Счастья сейчас происходит обстрел. Он не утихает несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации. Мы уже знаем, куда вести людей", – говорит Сергей Гайдай.

Глава местной администрации говорит, что обстрелы продолжаются с целью, чтобы люди не могли оставаться в своих домах.

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

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Российско-оккупационные войска обстреляли: