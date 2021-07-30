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Семь лет освобождению Авдеевки: Зеленский приехал в прифронтовой город (видео)

30 июля, 14:39

Сергей Мартынец

Город был освобожден от оккупантов силами 93-й бригады ВСУ и добровольцами Правого сектора, но в самый ожесточенный бой попали бойцы 72-й бригады

Зеленский в Авдеевке. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в рамках своей рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку, где возложил цветы к мемориалу памяти воинов АТО/ООС, которые погибли в боях за город.

Об этом сообщает ОПУ.

Он напомнил, что семь лет назад Авдеевка была освобождена от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами "Правого сектора".

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"Достойное чествование памяти наших украинских героев – наш долг. И я рад, что для этого после семи лет войны в этом месте наконец появился соответствующий символ – знак памяти военнослужащих ВСУ и добровольческих формирований, погибших в боях за Авдеевку. Это не событие и не новость. Это – норма. Так и должно быть. И так должно быть в каждом городе и поселке Украины, за которые погибли украинские бойцы, отдав самое главное, что у них было, – свою жизнь", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля Зеленский приехал к элитному спецназу ВСУ – Силам спецопераций, которых поздравил с профессиональным праздником. ССО были созданы во время российской агрессии против Украины и одними из первых столкнулись с оккупантами.

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Источник: Сегодня

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