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Сім років звільненню Авдіївки: Зеленський приїхав до прифронтового міста (відео)

30 липня, 14:39

Сергій Мартинець

Місто було звільнено від окупантів силами 93-тьої бригади ЗСУ та добровольцями Правого сектору, але у найзапекліший бій потрапили бійці 72-ї бригади

Зеленський в Авдіївці. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський в рамках своєї робочої поїздки на Донбас відвідав Авдіївку, де поклав квіти до меморіалу пам'яті воїнів АТО/ООС, які загинули в боях за місто.

Про це повідомляє ОПУ.

Він нагадав, що сім років тому Авдіївка була звільнена від окупантів силами 2-го батальйону тактичної групи 93-тьої окремої механізованої гвардійської бригади і добровольцями "Правого сектору".

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"Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, відавши найголовніше, що в них було, – своє життя", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 липня Зеленський приїхав до елітного спецназу ЗСУ - Сил спецоперацій, яких привітав з професійним святом. ССО були створені під час російської агресії проти України і одними з перших зіткнулися з окупантами.

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Джерело: Сьогодні

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