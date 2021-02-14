Семья Робинзонов: в Днепре муж с женой сознательно выбрали жизнь на улице

Спят на улице в сильный мороз, готовят на огне, ищут одежду на свалках и отказываются от приюта. Так в Днепре уже 7 лет живет семья бездомных. А женщина еще и беременная – на седьмом месяце, говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Евгении Кравец.

Людмиле 37 лет. Последние семь – она ​​бездомная. Когда-то жила в Полтаве. Мать умерла. Родительский дом продала сестра. Без денег и крыши над головой женщина приехала в Днепр, на заработки. Документы украли.

Во время заработков познакомилась с Владимиром. Сейчас ему 56 лет. Уже с десяток лет он бездомный – с тех пор как выставила за порог родная дочь. Работал охранником, сейчас ремонтирует машины и зарабатывает приличные деньги.

Людмила с Владимиром обосновалась в развалившемся здании. Даже завели кота. Спрашиваем – почему не арендуют комнату в общежитии, но мужчина отмахивается.

"Ну он не хочет, он говорит, ему и так хорошо", – говорит Людмила.

О семье Робинзонов узнали местные. Помогают вещами и продуктами. Николай Григорьевич знает этих бездомных 3 года. Женщина ухаживала за его коровами, а мужчина охранял ферму. Жили у него год, а потом ушли.

"У него такой характер, ему надоело, он пошел на вольные хлеба. Она как бы сильно слушается его, какое он влияние на нее имеет, все удивляются", – делятся местные.

В департаменте социальной политики говорят, женщине предложили пройти медосмотр. Она отказалась, потому что после рождения ребенка больница обязана сообщить социальным службам о такой ситуации.

Чем больше люди живут на улице, тем им труднее возвращаться к нормальной жизни, объясняют психологи. Поэтому часто бездомные от помощи посторонних отказываются. Или просто исчезают, только чтобы их никто не трогал.

После родов женщину с ребенком могут временно устроить в центр социальной поддержки. Впрочем бывший работодатель Николай Григорьевич обещает забрать бездомных к себе, и даже восстановить все их документы. И вроде бы в этот раз "Робинзоны" согласны.

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