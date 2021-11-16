Школьники и студенты Львовской области возвращаются за парты: дата

Очное обучение будет по всей области / Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области с 22 ноября для школьников 5-11 классов и студентов возобновится очное обучение. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

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Что нужно учебным заведениям для возобновления очного обучения:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами;

отрицательный результат ПЦР или справка о выздоровлении от коронавируса.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2264 человека;

летальных исходов – 838;

выздоровело – 21 914 человек.

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