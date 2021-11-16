Школьники и студенты Львовской области возвращаются за парты: дата

Очное обучение будет по всей области / Коллаж "Сегодня"
Во Львовской области с 22 ноября для школьников 5-11 классов и студентов возобновится очное обучение. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Что нужно учебным заведениям для возобновления очного обучения:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами;
- отрицательный результат ПЦР или справка о выздоровлении от коронавируса.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2264 человека;
- летальных исходов – 838;
- выздоровело – 21 914 человек.