Школярі та студенти Львівської області повертаються за парти: дата

Очне навчання по всій області / Колаж "Сьогодні"

У Львівській області з 22 листопада для школярів 5-11 класів та студентів відновиться очне навчання. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

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Що потрібно навчальним закладам для відновлення очного навчання:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами;

негативний результат ПЛР або довідка про одужання від коронавірусу.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2264 особи;

летальних наслідків – 838;

видужало – 21 914 людина.

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