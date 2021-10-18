Шла в школу: в Черкасской области чудом выжила девочка, которую сбил поезд

Школьница была в наушниках / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 октября, в городе Смила Черкасской области ученица 9 класса попала под поезд. Девочка шла в школу.

Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Шла в наушниках

Инцидент случился утром. По предварительным данным, железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Медики прибыли на место вызова через 4 минуты. Оказав помощь девочке, специалисты скорой доставили ее в крайне тяжелом состоянии в Смелянскую городскую больницу.

Травмы

Предварительно у ребенка диагностировали:

открытую черепно-мозговую травму,

перелом костей черепа,

ушиб головного мозга,

переломы обеих предплечий.

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"Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках", – говорится в сообщении.

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