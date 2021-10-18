Йшла до школи: в Черкаській області дивом вижила дівчинка, яку збив потяг

Школярка була в навушниках / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 18 жовтня, в місті Сміла Черкаської області учениця 9 класу потрапила під потяг. Дівчинка йшла до школи.

Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Йшла в навушниках

Інцидент трапився вранці. За попередніми даними, залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Медики прибули на місце виклику через 4 хвилини. Надавши допомогу дівчинці, фахівці швидкої доставили її в украй важкому стані в Смілянську міську лікарню.

Травми

Попередньо у дитини діагностували:

відкриту черепно-мозкову травму,

перелом кісток черепа,

забій головного мозку,

переломи обох передпліч.

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