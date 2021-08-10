Сидел без еды и воды. В Винницкой области фермер закрыл рабочего в сушилке и засыпал зерном

Крики заложника из зернохранилища услышала прохожая и сообщила полиции. Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области, где ранее рабочего на стройке засыпало землей, мужчина почти сутки просидел в металлической сушилке для фруктов внутри зернохранилища, внешне засыпанной зерном. Так его "наказал" работодатель за то, что якобы плохо отремонтировал трактор.

Об этом сообщили в СБУ.

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Инцидент случился в селе Вербовка Погребищенской территориальной общины. Прохожая услышала крики о помощи из зернохранилища и позвонила в полицию. Правоохранители лопатами расчистили зерно и освободили заложника.

Как это произошло

По словам пострадавшего, так его "наказал" работодатель-фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Начальник разозлился, потому что он не так отремонтировал трактор. Никаких денег за работу на фермерском хозяйстве он не получил.

"Мужчину хоть и не пришлось госпитализировать, но он пережил шок",- сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Винницкой области Анна Олийнык.

По данным полиции, узник просидел в сушилке для фруктов почти сутки, изнемогая от жары и не имея под рукой ни капли воды.

Действия 58-летнего предпринимателя квалифицировали как незаконное лишение свободы человека и причинением ему физических страданий. Ему уже объявили о подозрении. Теперь нарушителю грозит до пяти лет заключения.

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