Сидів без їжі і води. На Вінниччині фермер закрив робочого в сушарці і засипав зерном

Крики заручника з зерносховища почула перехожа і повідомила поліції. Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області, де раніше робітника на будівництві засипало землею, чоловік майже добу просидів у металевій сушарці для фруктів всередині зерносховища, зовні засипаній зерном. Так його "покарав" роботодавець за те, що нібито погано відремонтував трактор.

Про це повідомили в СБУ.

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Інцидент стався у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади. Перехожа почула крики про допомогу з зерносховища і зателефонувала до поліції. Правоохоронці лопатами розчистили зерно і звільнили заручника.

Як це сталося

За словами потерпілого, так його "покарав" роботодавець-фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Начальник розлютився, тому що він не так відремонтував трактор. Грошей за роботу на фермерському господарстві він не отримав.

"Чоловіка хоч і не довелося госпіталізувати, але він пережив шок", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Вінницької області Анна Олійник.

За даними поліції, в'язень просидів у сушарці для фруктів майже добу, знемагаючи від спеки і не маючи під рукою ні краплі води.

Дії 58-річного підприємця кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини із заподіянням їй фізичних страждань. Йому вже оголосили про підозру. Тепер порушникові загрожує до п'яти років ув'язнення.

Українців все частіше залучають до трудове рабство

Як розповіла "Забороні" представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Ірина Мидловець, якщо в 90-ті роки найбільш поширеною була торгівля людьми для сексуальної експлуатації, то зараз українців усе частіше залучають до трудового рабства.

У 2020 році 97% звернень українців до МОМ – це випадки трудового рабства, 2% – сексуального, 1% – протизаконна діяльність, жебрацтво.

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