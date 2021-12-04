Сильный мороз и снегопад: в Карпатах для туристов открыли пункты обогрева

В Карпатах появились пункты обогрева. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 4 декабря, спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Где развернуты пункты обогрева?
На перевалах:
- Яблуницком
- Буковецком
- Кривопольском
- Вышковском
Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.
Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям.
Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.
Погода на 4 декабря
В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.
На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем -1…+1 °С.