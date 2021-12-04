Сильний мороз та снігопад: у Карпатах для туристів відкрили пункти обігріву

У Карпатах з'явилися пункти обігріву. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 грудня, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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Де розгорнуто пункти обігріву?

На перевалах:

Яблуницькому

Буковецькому

Кривопільському

Вишківському

Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям.

Також тут розміщено техніку підвищеної прохідності, щоб, у разі потреби, надати допомогу водіям.

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Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.

Погода на 4 грудня

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.

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На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.