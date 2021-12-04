Сильний мороз та снігопад: у Карпатах для туристів відкрили пункти обігріву

У Карпатах з'явилися пункти обігріву. Фото: колаж "Сьогодні"
У суботу, 4 грудня, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
Де розгорнуто пункти обігріву?
На перевалах:
- Яблуницькому
- Буковецькому
- Кривопільському
- Вишківському
Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям.
Також тут розміщено техніку підвищеної прохідності, щоб, у разі потреби, надати допомогу водіям.
Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.
Погода на 4 грудня
В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни.
На заході України 4 грудня буде найхолодніше, але сухо та без опадів. Проте вночі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі сильні морози – -13...-9. Вдень стовпчики термометра піднімуться максимум до +2 градусів. Такою ж погодою буде і в північних і центральних областях, проте вночі морози будуть дещо слабшими.
У східних та південних областях ніч та день пройдуть без морозів, але з дощами та мокрим снігом.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень -1...+1°С.