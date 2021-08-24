Символ свободы и могущества. В Донецке поздравили Украину с Днем Независимости

В Донецке прилагают все усилия чтобы вернуть истинное значение праздника Дня Независимости / Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецке поздравили украинцев с Днем Независимости и заявили, что прилагают все усилия. чтобы вернуть истинное значение праздника.

Об этом сообщает "Администрация города Донецка" в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

"Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. Несмотря на трагические события произошедшие в нашей стране мы продолжаем работать над тем, чтобы подобного больше не повторилось", – сообщает пресс-служба.

В сообщении говорится, что в Донецке жалеют о том, что "коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны".

"Несмотря на трудности и возведенные границы мы прилагаем все усилия чтобы вернуть истинное значение праздника Дня Независимости. В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание. С Днем Независимости", – говорится в сообщении.

Как празднуют парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.