Спасибі невидимим воїнам. На сторінці "адміністрації" Донецька з'явилося привітання з Днем Незалежності

У Донецьку докладають усіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"
Завдяки "невидимим" воїнам окупаційна влада Донецька "привітала" українців з Днем Незалежності.
На сторінці "Адміністрація міста Донецька" в забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте" з'явився запис з привітаннями, пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook.
"Це свято по праву вважається символом свободи і могутності нашої держави. Незважаючи на трагічні події, що відбулися в нашій країні ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося", – йдеться у дописі.
Повітряний парад в Києві: в День Незалежності над Хрещатиком пролетіли десятки літаків (фото, відео)
Як святкують парад в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.
Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.