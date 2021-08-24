Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

Спасибі невидимим воїнам. На сторінці "адміністрації" Донецька з'явилося привітання з Днем Незалежності

Вікторія Барановська
24 серпня, 12:58
У повідомленні пишуть, що підступність і безчестя змогло зруйнувати мир і благополуччя нашої країни

У Донецьку докладають усіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"

Завдяки "невидимим" воїнам окупаційна влада Донецька "привітала" українців з Днем Незалежності.

На сторінці "Адміністрація міста Донецька" в забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте" з'явився запис з привітаннями, пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook.

"Це свято по праву вважається символом свободи і могутності нашої держави. Незважаючи на трагічні події, що відбулися в нашій країні ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося", – йдеться у дописі.

Читайте також:

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.

Реклама