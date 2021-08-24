Спасибі невидимим воїнам. На сторінці "адміністрації" Донецька з'явилося привітання з Днем Незалежності

У Донецьку докладають усіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"

Завдяки "невидимим" воїнам окупаційна влада Донецька "привітала" українців з Днем Незалежності.

На сторінці "Адміністрація міста Донецька" в забороненої в Україні соцмережі "Вконтакте" з'явився запис з привітаннями, пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook.

"Це свято по праву вважається символом свободи і могутності нашої держави. Незважаючи на трагічні події, що відбулися в нашій країні ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося", – йдеться у дописі.

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.