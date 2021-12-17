Синяя Борода по-украински: под Тернополем мужчина жестоко убил двух жен

Полицейские Тернопольской области взяли под стражу мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тернопольской области взяли под стражу мужчину, который до смерти избил жену. Потерпевшая вместе со своим обидчиком проживала в гражданском браке.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности инцидента

Они оба злоупотребляли спиртными напитками и периодически ссорились. Женщина имела проблемы с ногами, а потому передвигалась с помощью ходулей.

Вечером, 11 декабря, она в собственном дворе потеряла сознание. Сожитель занес ее в дом и вызвал скорую. Однако врачи констатировали только смерть.

После проведенной судебно-медицинской экспертизы стало известно, что потерпевшую избили ее металлическими ходулями.

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Второе убийство

Сожитель признался в преступлении. Он сказал, что избил ее во время ссоры.

"Это уже второй случай на счету этого человека, когда он забивает до смерти своих жен. За убийство первой жены он отсидел 10 лет, освободился из тюрьмы около полутора-двух лет тому назад и теперь вот забил до смерти свою вторую спутницу жизни. Установлено, что 63-летний мужчина употреблял спиртным. Женщину побил ходулями, которыми она пользовалась для передвижения. В больницу ее доставили еще живой, но выжить от полученных ударов она не смогла", – сообщил сайту "Сегодня" спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Наказание

Злоумышленнику объявили подозрение согласно ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Мужчину взяли под стражу.

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Продолжается следствие.

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