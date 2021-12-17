Синя Борода по-українськи: під Тернополем чоловік жорстоко вбив двох дружин

Поліцейські Тернопільщини взяли під варту чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тернопільській області взяли під вартую чоловіка, який до смерті побив дружину. Потерпіла разом зі своїм кривдником проживала у цивільному шлюбі.

Про це пише прес-служба поліції.

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Подробиці інциденту

Вони обоє зловживали спиртними напоями та періодично сварилися. Жінка мала проблеми з ногами, а тому пересувалась за допомогою ходулів.

Увечері, 11 грудня, вона у власному дворі знепритомніла. Співмешканець заніс її до будинку і викликав швидку. Проте лікарі констатували лише смерть.

Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що потерпілу побили її металевими ходулями.

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Друге вбивство

Співмешканець зізнався у злочині. Він сказав, що побив її під час сварки.

"Це вже другий випадок на рахунку цієї людини, коли він забиває до смерті свою дружину. За вбивство першої дружини він відсидів 10 років, звільнився з в'язниці близько півтора-двох років тому і тепер забив до смерті свою другу супутницю життя. Встановлено, що 63-річний чоловік вживав спиртним. Жінку побив ходулями, якими вона користувалася для пересування. У лікарню її доставили ще живою, але вижити від отриманих ударів вона не змогла", – повідомив сайту "Сьогодні" речник поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Покарання

Зловмиснику оголосили підозру згідно з ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Чоловіка взяли під варту.

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Триває слідство.

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