Скандал в полиции Кривого Рога. Сразу 11 копов погорели на взятках – подробности

Полицейские погорели на взятках. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепропетровской области разгорелся масштабный скандал с полицейскими. По предварительной информации, были задержаны три правоохранителя криворожской полиции, еще 11 предъявили подозрения.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
Детали скандала
Как сообщили "Сегодня" наши источники в правоохранительных органах, речь идет о задержании трех сотрудниках криворожской полиции, которым инкриминируют взятки.
"Трое будут задержаны, а подозрения будут предъявлены 11 полицейским. Их заподозрили во взятках", – сказали нам силовики.
Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская пока воздержалась от комментариев.
"Эти вопросы нужно адресовать тем, кто задерживал", – сказала нам Старчевская.
В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация, что речь, якобы, идет о 100 эпизодах и взятках на общую сумму в 3 млн. гривен.
Напомним, в Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку. После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве денег у родных задержанной гражданки.