Скандал в полиции Кривого Рога. Сразу 11 копов погорели на взятках – подробности

Полицейские погорели на взятках. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области разгорелся масштабный скандал с полицейскими. По предварительной информации, были задержаны три правоохранителя криворожской полиции, еще 11 предъявили подозрения.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Детали скандала

Как сообщили "Сегодня" наши источники в правоохранительных органах, речь идет о задержании трех сотрудниках криворожской полиции, которым инкриминируют взятки.

"Трое будут задержаны, а подозрения будут предъявлены 11 полицейским. Их заподозрили во взятках", – сказали нам силовики.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская пока воздержалась от комментариев.

"Эти вопросы нужно адресовать тем, кто задерживал", – сказала нам Старчевская.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация, что речь, якобы, идет о 100 эпизодах и взятках на общую сумму в 3 млн. гривен.

Реклама

Напомним, в Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку. После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве денег у родных задержанной гражданки.

Реклама

Также мы писали: