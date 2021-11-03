Скандал у поліції Кривого Рогу. Відразу 11 копів погоріли на хабарах – подробиці

Поліцейські погоріли на хабарах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області розгорівся масштабний скандал із поліцейськими. За попередньою інформацією, було затримано трьох правоохоронців криворізької поліції, ще 11 пред'явили підозри.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Деталі скандалу

Як повідомили "Сьогодні" наші джерела у правоохоронних органах, йдеться про затримання трьох співробітників криворізької поліції, яким інкримінують хабарі.

"Трьох буде затримано, а підозри буде пред'явлено 11 поліцейським. Їх запідозрили у хабарах", – сказали нам силовики.

Спікер поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська поки що утрималася від коментарів.

"Ці питання потрібно адресувати тим, хто затримував", – сказала Старчевська.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що мова нібито йде про 100 епізодів та хабарів на загальну суму у 3 млн. гривень.

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Нагадаємо, на Київщині водій зняв на відео, як копи беруть хабар. Після оприлюднення відео в соціальних мережах в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що копи, які вимагали та отримали неправомірну вигоду, будуть звільнені з лав Національної поліції України.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали дільничних офіцерів Оболонського районного управління та оперуповноваженого Солом'янського районного управління, які підозрюються у вимаганнігрошей у рідних затриманої громадянки.

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