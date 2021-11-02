"Скорая" отказалась госпитализировать: в Одессе просто на улице умер мужчина (фото)

Мужчина был еще жив, когда приехала скорая помощь / Коллаж "Сегодня"

В Одессе прямо на улице скончался неизвестный. Мужчину отказалась госпитализировать скорая помощь.

Об этом пишет УСИ – новости Одессы.

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Мужчине было примерно 30 лет. Ему стало плохо прямо на улице. Когда он еще был жив, то люди вызывали ему скорую помощь. Врачи, которые приехали, сделали мужчине укол, но госпитализировать его отказались.

Неизвестный умер. На место приехала полиция. Свидетели рассказали им о том, как поступили врачи.

Мужчину отказались госпитализировать. Фото: УСИ – новости Одессы

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В Черновицкой области в больницах отказались принимать итальянца. Он скончался в машине скорой помощи.

Итальянцу было 72 года. Он вызвал "скорую" утром из-за осложнений хронического заболевания, которое не связано с COVID-19. В Сторожинецкой районной больнице отказались принять больного.

"Медики объяснили, что у них в данный момент нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса", – сказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

После этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако места в реанимации там также не было.

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