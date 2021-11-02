"Швидка" відмовилася госпіталізувати: в Одесі просто на вулиці помер чоловік (фото)

Чоловік був ще живий, коли приїхала швидка допомога / Колаж "Сьогодні"

В Одесі прямо на вулиці помер невідомий. Чоловіка відмовилася госпіталізувати швидка допомогу.

Про це пише УСІ – новини Одеси.

Подробиці

Чоловікові було приблизно 30 років. Йому стало погано просто на вулиці. Коли він був ще живий, то люди викликали йому швидку допомогу. Лікарі, які приїхали, зробили чоловікові укол, але шпиталізувати його відмовилися.

Невідомий помер. На місце приїхала поліція. Свідки розповіли їм про те, як вчинили лікарі.

Чоловіка відмовилися госпіталізувати. Фото: УСІ – новини Одеси

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У Чернівецькій області у лікарнях відмовилися приймати італійця. Він помер у машині швидкої допомоги.

Італійцю було 72 роки. Він викликав "швидку" вранці через ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане з COVID-19. У Сторожинецькій районній лікарні відмовилися прийняти хворого.

"Медики пояснили, що у них зараз немає вільних місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу", – сказав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єлєнєв.

Після цього машина швидкої допомоги вирушила до Чернівецької обласної клінічної лікарні, проте місця у реанімації там також не було.

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