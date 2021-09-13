Слишком низкая цена. Херсонские фермеры уничтожают непроданные арбузы – видео

Фермеры выбрасывали арбузы на поле. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области фермеры уничтожают урожай арбузов, поскольку не смогли их продать. Выращенное попросту разбрасывали по полю из грузовика.

Это показано на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Херсон".

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Арбузы начали выбрасывать из-за плохого спроса и низкой закупочной цены – продавать товар по 30-50 копеек за килограмм производителям невыгодно. Фермеры считают лучшим выходом пустить нереализованное на удобрения.

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На записи видно, как мужчины выбрасывают из грузовика арбузы на обочину. Огромные ягоды разбиваются о землю, укрывая ее красным ковром. В комментарии под видео отметили, что делали так в селе Михайловка Скадовского района.

Украинцы – не фанаты арбузов

В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн этой культуры в год. Больше трети (38%) – в Херсонской области.

При этом украинцы употребляют арбузы не так часто, как жители других стран. К примеру, один житель Украины съедает всего 4 кг в год. Для сравнения: по данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют в Армении – 47 кг в год на одного человека.

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