Занадто низька ціна. Херсонські фермери знищують непродані кавуни – відео

Фермери викидали кавуни на поле. Колаж "Cьогодні"

У Херсонській області фермери знищують урожай кавунів, оскільки не змогли їх продати. Вирощене просто розкидали по полю з вантажівки.

Це показано на відео яке опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Херсон".

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Кавуни почали викидати через поганий попит і низьку закупівельну ціну – продавати товар по 30-50 копійок за кілограм виробникам невигідно. Фермери вважають найкращим виходом пустити нереалізоване на добрива.

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На записі видно, як чоловіки викидають кавуни з вантажівки на узбіччя. Величезні ягоди розбиваються об землю, вкриваючи її червоним килимом. У коментарі під відео відзначили, що робили так у селі Михайлівка Скадовського району.

Українці – не фанати кавунів

Загалом у нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури на рік. Більше третини (38%) – у Херсонській області.

Однак українці вживають кавуни не так часто, як жителі інших країн. Наприклад, один житель України з'їдає усього 4 кг на рік. Для порівняння: за даними FAOstat, найбільше кавунів споживають у Вірменії – 47 кг на рік на одну людину.

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