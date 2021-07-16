Сломали нос и выбили зубы. В Днепре зверски избили активистку – видео

Женщина связывает нападение со своей деятельностью – она расследует и освещает преступления местного криминалитета

Наталья Эшонкулова до и после избиения. Коллаж "Сегодня"

В Днепре жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову. У нее сотрясение мозга, сильные гематомы на лице, порезы и синяки.

Об этом Наталья рассказала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, возле дома на нее напали двое мужчин. Они били активистку руками и ногами – сломали переносицу, выбили зубы, разбили голову. От смерти ее спасли соседи, которые спугнули злоумышленников.

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"Меня только что пытались убить. Если бы не соседка, меня бы здесь убили. У них были заточки и ножи. Люди, меня хотят истребить... Прошу вас, помогите", – сказала Наталья.

Сейчас активистка находится на обследовании в одном из медицинских учреждений города.

Наталья Эшонкулова в больнице. Фото: Telegram-канал ХД

По мнению Натальи, нападение связано с ее профессиональной деятельностью. Активистка освещает преступления местного криминалитета. А избиение случилось после того, как она написала заявление на несколько, по ее словам, преступников.

Напомним, под Киевом мужчина атаковал авто полиции и напал на патрульного.

Кроме того, в Киеве пьяный мужчина напал с ножом на врача "скорой", который приехал на вызов.

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