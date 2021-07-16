Звіряче побиття активістки в Дніпрі. Колеги постраждалої назвали свої версії (оновлено)

Жінка пов'язує напад зі своєю діяльністю – вона розслідує і висвітлює злочини місцевого криміналітету

Наталя Ешонкулова до і після побиття. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі жорстоко побили активістку Наталію Ешонкулову. У неї струс мозку, сильні гематоми на обличчі, порізи і синці. Її колеги згодні з припущенням жінки про те, що напад пов'язаний з її діяльністю.

Про це Наталя розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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За її словами, біля будинку на неї напали двоє чоловіків. Вони били активістку руками і ногами – зламали перенісся, вибили зуби, розбили голову. Від смерті її врятували сусіди, які злякали зловмисників.

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"Мене тільки що намагалися вбити. Якби не сусідка, мене б тут убили. У них були заточки і ножі. Люди, мене хочуть знищити... Прошу вас, допоможіть", – сказала Наталя.

Зараз активістка перебуває на обстеженні в одній з медичних установ міста.

Наталя Ешонкулова в лікарні. Фото: Telegram-канал ХД

На думку Наталії, напад пов'язаний з її професійною діяльністю. Активістка висвітлює злочини місцевого криміналітету. А побиття сталося після того, як вона написала заяву на кількох, за її словами, злочинців.

Що кажуть поліцейські і знайомі Наталі?

Як повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Дніпра Аліна Стадник, однією з версій є громадська діяльність Наталії.

Утім, активісти з Дніпра нам розповіли, що не все так однозначно. Довго жінка була в складі громадської організації, яка захищала права підприємців. У Наталі були великі проблеми, розповів один з її колег по громадській діяльності.

Пізніше вона вийшла заміж за чоловіка, у якого був конфлікт з колишньою дружиною через поділ будинку – йому не віддали частину грошей.

"Після того, як вони стали жити разом, Наталя вирішила включитися у цей конфлікт, захищаючи чоловіка. Крім того, навколо себе об'єднала тих, у кого рейдери що-небудь віджали. Я не стверджую, що цей конфлікт став причиною побиття, невідомо, чи був у цих людей резон бити Наталю, адже вони виграли справу у її чоловіка", – сказав він.

До цього додав, що Наталя тісно спілкувалася і з представниками місцевої влади.

"Але в якийсь момент щось у неї з ними не зрослося, тому не виключаю, що до побиття можуть бути причетні прихильники місцевої влади. Побити могли заради того, щоб підозра впала саме на противників Наталії", – розповіли нам колеги активістки.

Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.

Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.

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