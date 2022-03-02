Слышно взрывы: в Харькове за ночь не смогли потушить пожар в танковом училище (видео)

Враг продолжает обстреливать город / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. В результате попадания в танковое училище, там уже длительное время не могут потушить пожар.
Об этом сообщает Суспільне Харків в Telegram.
"В танковом училище, которое накануне ночью подверглось авиаударам, девять часов длится пожар, слышны взрывы", – говорится в сообщении.
А так выглядит утренний Харьков после тяжелой ночи под массивными обстрелами путинских оккупантов. Видео делятся в соцсетях очевидцы.
Ситуация в Харькове
В Харькове прошлые сутки, 1 марта, были очень сложными. Российские оккупанты постоянно наносили удары по инфраструктуре города:
- Утром в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. Люди сообщают о том, что в домах повылетали стекла из окон, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом на проспекте Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.