Смерть из-за рыбы. В Запорожской области новая вспышка опасной болезни

В Запорожской области умер мужчина из-за ботулизма. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Запорожской области в городе Бердянск от ботулизма умер мужчина. На рынках, где продают рыбу, начались массовые проверки.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной Госпродпотребслужбы.
Подробности
Ботулизм обнаружили у супружеской пары еще на прошлой неделе. Женщина до сих пор находится в больнице.
За день до госпитализации пара употребляла вяленую рыбу, а именно, плотву и лещ, которую купили на центральном рынке Бердянска. Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е".
Проверки
Госпродпотребслужбой проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке "Центральный" города Бердянск. У субъектов хозяйствования проверяются документы безопасности рыбной продукции и условий ее реализации.
Какую рыбу нельзя покупать
Медики рекомендуют отказаться от покупки рыбы, продавцы которой не могут предъявить документы, которые могли бы подтвердить качество и безопасность продукции.
Также рекомендуют не покупать изготовленные в домашних условиях:
- вяленую,
- копченую,
- соленую рыбу,
- консервы,
- другие продукты питания в местах стихийной торговли и без сопроводительных документов.
Проверяйте срок годности продуктов и храните чеки. При приготовлении блюд в домашних условиях, в том числе рыбы, соблюдайте технологию приготовления, сроки и условия хранения.
Первые симптомы заболевания ботулизмом:
- нарушение зрения;
- сильно выраженная сухость во рту;
- тяжело говорить (голос становится тихим или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), чаще всего возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время, симптомы могут возникнуть ранее (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более).
При наличии первых признаков недомогания немедленно обращайтесь за помощью.
Ранее мы писали:
- В популярном столичном супермаркете нашли рыбу с ботулизмом.
- В Киевской области правоохранители задержали группу браконьеров, которые ловили рыбу в Чернобыльской зоне, а для переработки улова использовали подпольный цех.