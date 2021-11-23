Смерть из-за рыбы. В Запорожской области новая вспышка опасной болезни

В Запорожской области умер мужчина из-за ботулизма. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области в городе Бердянск от ботулизма умер мужчина. На рынках, где продают рыбу, начались массовые проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной Госпродпотребслужбы.

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Подробности

Ботулизм обнаружили у супружеской пары еще на прошлой неделе. Женщина до сих пор находится в больнице.

За день до госпитализации пара употребляла вяленую рыбу, а именно, плотву и лещ, которую купили на центральном рынке Бердянска. Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е".

Проверки

Госпродпотребслужбой проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке "Центральный" города Бердянск. У субъектов хозяйствования проверяются документы безопасности рыбной продукции и условий ее реализации.

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Какую рыбу нельзя покупать

Медики рекомендуют отказаться от покупки рыбы, продавцы которой не могут предъявить документы, которые могли бы подтвердить качество и безопасность продукции.

Также рекомендуют не покупать изготовленные в домашних условиях:

вяленую,

копченую,

соленую рыбу,

консервы,

другие продукты питания в местах стихийной торговли и без сопроводительных документов.

Проверяйте срок годности продуктов и храните чеки. При приготовлении блюд в домашних условиях, в том числе рыбы, соблюдайте технологию приготовления, сроки и условия хранения.

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Первые симптомы заболевания ботулизмом:

нарушение зрения;

сильно выраженная сухость во рту;

тяжело говорить (голос становится тихим или пропадает);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), чаще всего возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время, симптомы могут возникнуть ранее (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более).

При наличии первых признаков недомогания немедленно обращайтесь за помощью.

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