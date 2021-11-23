Смерть через рибу. У Запорізькій області новий спалах небезпечної хвороби

На Запоріжжі помер чоловік через ботулізм. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Запорізькій області у місті Бердянськ від ботулізму помер чоловік. На ринках, де продають рибу, розпочалися масові перевірки.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної Держпродспоживслужби.
Подробиці
Ботулізм виявили у подружжя ще минулого тижня. Жінка досі перебуває у лікарні.
За день до госпіталізації пара вживала в'ялену рибу, а саме плотву та лящ, яку купили на центральному ринку Бердянська. Лабораторні дослідження виявили у зразках їжі та крові постраждалих ботулотоксин типу "Е".
Перевірки
Держпродспоживслужбою проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід на ринку "Центральний" міста Бердянськ. У суб'єктів господарювання перевіряються документи безпеки рибної продукції та умов її реалізації.
Яку рибу не можна купувати
Медики рекомендують відмовитися від купівлі риби, продавці якої не можуть пред'явити документи, які могли б підтвердити якість та безпеку продукції.
Також рекомендують не купувати виготовлені в домашніх умовах:
- в'ялену,
- копчену,
- солону рибу,
- консерви,
- інші продукти харчування у місцях стихійної торгівлі та без супровідних документів.
Перевіряйте строк придатності продуктів та зберігайте чеки. При приготуванні страв у домашніх умовах, у тому числі риби, дотримуйтесь технології приготування, термінів та умов зберігання.
Перші симптоми захворювання на ботулізм:
- порушення зору;
- сильно виражена сухість у роті;
- важко говорити (голос стає тихим чи зникає);
- підвищена стомлюваність, м'язова слабкість;
- запаморочення;
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, ослаблення випорожнень), найчастіше виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі. У той же час, симптоми можуть виникнути раніше (вже через 2 години) або значно пізніше (4 доби та більше).
За наявності перших ознак нездужання негайно звертайтеся за допомогою.
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