Смерть ребенка у стоматолога в Мариуполе: почему суд оправдал врача

Смерть ребенка у стоматолога. Коллаж Сегодня

В Мариуполе в смерти двухлетнего ребенка в стоматологическом кабинете, произошедшей еще в июле 2017 года, суд так никого и не наказал. Главную подозреваемую, анестeзиолога, оправдали, говорится в новостях "Сегодня".

Маленьком Олегу ввели общий наркоз. Врачи все время были рядом, но родителей попросили покинуть кабинет, мол, это операционная. После, очевидно, что-то пошло не так. У ребенка останавливается сердце, медики пытаются спасти, но – бесполезно. Мальчик умирает.

В 2017 экспертиза выяснила – причиной смерти стала асфиксия. Марлевый тампон, который установила анестезиолог, перекрыл мальчику дыхание. Врача обвинили в халатности. Начались суды. Они продолжались четыре года. И только теперь Кальмиусский суд Мариуполя вынес приговор: врача оправдали. По мнению судьи – доказательства якобы были собраны с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса.

"Она предоставляла услуги частной клинике, а частная клиника не обязана составлять должностную инструкцию, которой она должна придерживаться. Вскрытие, показавшее, что это механическая асфиксия, они отклонили только потому, что оно было сделано на час раньше, чем дело появилось в базе ", – рассказывает мать мальчика Наталья Куприна.

Родители в отчаянии – их сына не вернуть, зато анестезиолога, которая должна была следить за состоянием ребенка во время наркоза, оправдали. Они не согласны с решением. Не согласны и в прокуратуре.

"Такие выводы суда, о недопустимости доказательств, которые были указаны в приговоре, мы не согласны с этой позицией, так как считаем, что они были собраны на законных основаниях. И пока приговор суда изучается, и будет подана апелляционная жалоба", – уверяет прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Донецкой областной прокуратуры Елена Ефимцева.

За четыре года анастезиолог успела переехать из Мариуполя в столицу. Найти ее, чтобы прокомментировала, – сложно. Ни в клинике, ни в полиции информации не предоставляют. У родителей погибшего мальчика контакта с врачом тоже нет.

Стоматология сегодня, как и все эти годы, работает и принимает пациентов. Анестезиолога, которую обвиняют в смерти мальчика, уволили уже давно. О трагедии, произошедшей в этих стенах 4 года назад – здесь вспоминать не хотят. Единственное, что напоминало – кабинет, где произошла трагедия, четыре года был под арестом. Теперь, после решения суда, его снова открыли.