Смерть дитини у стоматолога в Маріуполі: чому суд виправдав лікарку

Смерть дитини у стоматолога. Колаж Сьогодні

У Маріуполі за смерть дворічної дитини в стоматологічному кабінеті, що сталася ще в липні 2017 року, суд так нікого і не покарав. Головну підозрювану, анестeзіологиню, виправдали, йдеться у новинах "Сьогодні".

Маленькому Олегу ввели загальний наркоз. Лікарі увесь час поряд, але батьків попросили залишити кабінет, мовляв, то операційна. Потому, вочевидь, щось пішло не так. У дитини зупиняється серце, медики намагаються врятувати, але – марно. Хлопчик помирає.

Тоді 2017-ого експертиза з'ясувала – причиною смерті стала асфіксія. Марлевий тампон, який встановила анестезіологиня, перекрив хлопчику дихання. Лікарку звинуватили у недбалості. Почалися суди. Вони тривали чотири роки. І лише тепер Кальміуський суд Маріуполя виніс вирок: лікарку виправдали. На думку судді – докази нібито були зібрані з порушенням вимог кримінально-процесуального кодексу.

"Вона надавала послуги приватній клініці, а приватна клініка не зобов'язана складати посадову інструкцію, якої вона повинна дотримуватися. Розтин, що показав, що це механічна асфіксія, вони відхилили лише тому, що воно було зроблено на годину раніше, ніж справа з'явилася в базі", – розповідає мати хлопчика Наталя Купріна.

Батьки у розпачі – їхнього сина не повернути, натомість анестезіологиню, яка мала пильнувати стан дитини під час наркозу, виправдали. Вони не згодні з рішенням. Не погоджуються і у прокуратурі.

"Такі висновки суду, щодо недопустимості доказів, які були зазначені у вироку, ми не погоджуємося з цією позицією, оскільки вважаємо, що вони буді зібрані на законних підставах. І наразі вирок суду вивчається, і буде подано апеляційну скаргу", – запевняє прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури Олена Єфімцева.

За чотири роки анастезіологиня встигла переїхати з Маріуполя до столиці. Знайти її, аби прокоментувала, – складно. Ані у клініці, ані у поліції інформації не надають. Батьки загиблого хлопчика контакту із лікаркою теж не мають.

Стоматологія сьогодні, як і усі ці роки, працює та приймає пацієнтів. Анестезіологиню, яку звинувачують у смерті хлопчика, звільнили уже давно. Про трагедію, що сталася у цих стінах 4 роки тому – тут згадувати не хочуть. Єдине, що нагадувало – хіба кабінет, де сталася трагедія, чотири роки був під арештом. Тепер, після рішення суду, його знову відчинили.