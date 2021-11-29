Смертельная авария на трассе Днепр-Запорожье: авто разбилось вдребезги (фото, видео)

Смертельное ДТП в Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 29 ноября, на трассе Днепр-Запорожье произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух легковых машин погибло три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.
Детали ДТП
Авария произошла в районе населенных пунктов Надия и Червоный Яр. водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершал движение по проезжей части автодороги Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь со стороны Запорожья по направлению Днепра в правой полосе движения.
В салоне находились пассажиры: 72-летняя женщина и 65-летний мужчина.
В это же время по левой полосе ехал автомобиль Skoda Oсtavia.
Вблизи села Червоный Яр водитель ВАЗа изменил направление своего движения влево с целью совершения маневра разворота, в результате чего столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.
Погибшие и пострадавшие
Водитель и два пассажира ВАЗа погибли на месте, а водителя Skoda Oсtavia госпитализировали с множественными травмами в больницу.
На данный момент открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.