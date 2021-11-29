Смертельна аварія на трасі Дніпро-Запоріжжя: авто розбилося вщент (фото, відео)

Смертельна ДТП у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 29 листопада, на трасі Дніпро-Запоріжжя сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових машин загинуло троє осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області.
Деталі ДТП
Аварія сталася в районі населених пунктів Надія та Червоний Яр. водій автомобіля ВАЗ-2108 здійснював рух проїжджою частиною автодороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь з боку Запоріжжя у напрямку Дніпра у правій смузі руху.
У салоні перебували пасажири: 72-річна жінка та 65-річний чоловік.
У цей же час лівою смугою їхав автомобіль Skoda Oсtavia.
Поблизу села Червоний Яр водій ВАЗа змінив напрямок свого руху вліво з метою маневру розвороту, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia.
Загиблі та постраждалі
Водій та два пасажири ВАЗу загинули на місці, а водія Skoda Oсtavia госпіталізували з множинними травмами до лікарні.
Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.