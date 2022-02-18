Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: с авто, сбившего мужчину, смыли следы

Автомобиль из кортежа Ярославского проверили следователи и эксперты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове эксперты и следователи осмотрели автомобиль из кортежа украинского бизнесмена Александра Ярославского, который сбил насмерть мужчину. Как выяснилось, следы преступления пытались скрыть.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
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Как выяснили эксперты, передняя часть, колеса и днище автомобиля были замыты.
Это свидетельствует о попытке уничтожить информацию, которая может указывать на причастность машины к ДТП, а значит, избежать ответственности за совершение смертельного происшествия.
Эксперты осмотрели автомобиль из кортежа Ярославского. Фото: ГУНП Украины
ДТП с кортежем Ярославского
- Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
- После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
- Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.
- В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения,зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным".
- 11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.