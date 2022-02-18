Смертельна ДТП із кортежем Ярославського: з авто, що збив чоловіка, змили сліди

Автомобіль з кортежу Ярославського перевірили слідчі та експерти. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові експерти та слідчі оглянули автомобіль із кортежу українського бізнесмена Олександра Ярославського, який збив на смерть чоловіка. Як з'ясувалося, сліди злочину намагалися приховати.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
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Як з'ясували експерти, передня частина, колеса та днище автомобіля були замиті.
Це свідчить про спробу знищити інформацію, яка може вказувати на причетність машини до ДТП, а значить уникнути відповідальності за скоєння смертельної події.
Експерти оглянули автомобіль із кортежу Ярославського. Фото: ГУНП України
ДТП із кортежем Ярославського
- Аварія сталася вночі 10 лютогона трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі спав і нічого не знав про аварію".
- Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.
- Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.
- У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".
- 11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.