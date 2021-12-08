Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: водителю фуры вручили подозрение

Копы расследуют трагическое ДТП под Черниговом / Фото: Коллаж: Сегодня
Водителю грузовика, который попал в ДТП с 13 погибшими под Черниговом, сообщили о подозрении. Сейчас он под стражей полиции
Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина в Facebook.
Василина заявил, что сегодня следователь по согласованию с прокурором сообщил 44-летнему водителю фуры о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек – ч. 3. ст. 286 УК Украины.
"По результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к трагедии на дороге", - заверил глава прокуратуры.
Как известно, водитель грузовика сейчас задержан, он находится в специализированной палате больницы под стражей полиции.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
- Участок трассы, на которой произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.
- Среди пострадавших 16-летний парень, он находится в реанимации.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотела сесть в этот автобус в Соснице, но, в конце концов, передумала.
- По последним данным – 13 человек погибли, еще 7 – в больницах Чернигова. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.
- Стали известны имена погибших в ДТП. Самой молодой из них было 19 лет.
- Один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто – ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.
- Точную причину аварии смогут установить через два месяца. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.