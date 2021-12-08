Смертельна ДТП із маршруткою під Черніговом: водієві фури вручили підозру

Копи розслідують трагічну ДТП під Черніговом / Фото: Колаж: Сьогодні

Водiю вантажiвки, який потрапив у ДТП із 13 загиблими під Черніговом, повідомили про підозру. Нині він під вартою поліції.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина у Facebook.

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Василина заявив, що сьогодні слідчий за погодженням з прокурором повідомив 44-річному водію фури про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей - ч. 3. ст. 286 КК України.

"За результатами слідства буде надано правову оцінку усім без виключення обставинам, що призвели до трагедії на дорозі", – запевнив голова прокуратури.

Як відомо, водія вантажівки зараз затримано, він перебуває у спеціалізованій палаті лікарні під вартою поліції.

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