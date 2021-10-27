Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему мажору объявили подозрение

Харьковскому "мажору" объявили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В случае доказательства вины, водителю Infiniti грозит от трех до восьми лет за решеткой.
Сейчас несовершеннолетний задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Развитие события
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Конфликт с правоохранителями
На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
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