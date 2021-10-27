Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному мажору оголосили підозру

Харківському "мажору" оголосили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водієві автомобіля Infiniti, який вчора вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



У разі доказу провини водієві Infiniti загрожує від трьох до восьми років за ґратами.



Наразі неповнолітнього затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Розвиток події

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Конфлікт із правоохоронцями

На сторінці підлітка в Instagram можна побачити багато відео нічних поїздок, зокрема з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обматюкав поліцейського. Нині відео зі сторінки видалено.

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