Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний "мажор" может избежать наказания

16-летний Николай Харьковский может так и не попасть в тюрьму/Коллаж: Сегодня
16-летний "мажор", который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, может избежать наказания и попасть под амнистию. Парня могут освободить прямо в зале суда.
Об этом сообщает депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.
Могут не посадить?
По словам Черняка, 16-летний "мажор" подпадает под амнистию проектом закона об амнистии к 30-й годовщине Независимости Украины. Сейчас этот проект находится на рассмотрении Верховной Рады. Уже вскоре его могут принять.
Обращение к депутатам
Игорь Черняк обратился к депутатам с просьбой не принимать закон в текущей редакции, поскольку это позволит освободить от ответственности подростка. Депутат подчеркнул, если подросток останется на свободе, то он продолжит "убивать людей".
"Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается неумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв. А потому в случае принятия закона в нынешней редакции есть все перспективы его освобождения прямо в зале суда. Точка", — отметил Черняк.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток, по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителяInfiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня"хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
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- Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение. Она просит о помощи.