Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний "мажор" может избежать наказания

16-летний Николай Харьковский может так и не попасть в тюрьму/Коллаж: Сегодня

16-летний "мажор", который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, может избежать наказания и попасть под амнистию. Парня могут освободить прямо в зале суда.

Об этом сообщает депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

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По словам Черняка, 16-летний "мажор" подпадает под амнистию проектом закона об амнистии к 30-й годовщине Независимости Украины. Сейчас этот проект находится на рассмотрении Верховной Рады. Уже вскоре его могут принять.

Обращение к депутатам

Игорь Черняк обратился к депутатам с просьбой не принимать закон в текущей редакции, поскольку это позволит освободить от ответственности подростка. Депутат подчеркнул, если подросток останется на свободе, то он продолжит "убивать людей".

"Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается неумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв. А потому в случае принятия закона в нынешней редакции есть все перспективы его освобождения прямо в зале суда. Точка", — отметил Черняк.

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