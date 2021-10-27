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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний "мажор" може уникнути покарання

Володимир Козир
27 жовтня, 22:55
Підліток може потрапити під амністію через проєкт закону, який зараз знаходиться на розгляді

16-річний Микола Харківський може так і не потрапити до в'язниці/Колаж: Сьогодні

16-річний "мажор", який спровокував смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, може уникнути покарання та потрапити під амністію. Хлопця можуть звільнити прямо у залі суду.

Про це повідомляє депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

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Можуть не посадити?

За словами Черняка, 16-річний "мажор" підпадає під амністію за проєктом закону про амністію до 30-ї річниці Незалежності України. Нині цей проєкт перебуває на розгляді Верховної Ради. Вже незабаром його можуть прийняти.

Звернення до депутатів

Ігор Черняк звернувся до депутатів з проханням не приймати закон у поточній редакції, оскільки це дозволить звільнити від відповідальності підлітка. Депутат підкреслив, якщо підліток залишиться на волі, то він продовжить "вбивати людей".

"Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий. А тому в разі прийняття закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення прямо в залі суду. Крапка", — зазначив Черняк.

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Що відомо про ДТП?

  • У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • На наступний день після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму грошей.

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