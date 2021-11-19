Смертельное ДТП в Харькове. 16-летний мажор признал вину

ДТП случилось в конце октября / Коллаж "Сегодня"
Обвиняемый 16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в смертельно ДТПв Харькове, дал показания.
Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат пострадавших Маси Найем.
"Сегодня во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления. Кроме того, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля находился именно Николай Харьковский", – сказано в сообщении.
Юристы отметили, что досудебное расследование продолжается, а признание вины на этом этапе может быть стратегией защиты.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- В Киеве водитель такси Bolt попал в масштабное ДТП. Автомобиль взлетел на воздух и сделал сальто.
- Под Тернополем в ДТП погибли супруги. Пятилетний сын супругов в тяжелом состоянии.
- Резонансное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего мажора могут судить по двум статьям.