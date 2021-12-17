Смертельное ДТП в Харькове: стало известно о новых преступлениях 16-летнего мажора

Авария случилась 26 октября / Коллаж "Сегодня"

В Харькове группа адвокатов, которые представляют интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщает юридическая компания.

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Детали

"В ходе расследования мы установили обстоятельства, которые указывают на факты возможного совершения Николаем Харьковским нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами", – утверждают в компании.

Адвокаты уже отправили в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.

На сегодняшний день известны результаты трех экспертиз по делу о смертельном ДТП.

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Психиатрическая экспертиза

Подтвержден факт вменяемости Николая Харьковского. У парня не было психических заболеваний, которые могли повлиять на его поведение.

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Причиной аварии стало нарушение ПДД водителем, а именно проезд на запрещающее движение красный сигнал светофора (нарушения п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДД).

Также скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.

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"С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью избавило от возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo", – утверждают в юридической компании.

Судебно-медицинская экспертиза

Экспертами определена тяжесть телесных повреждений, которые получили потерпевшие. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате аварии.

Что будет дальше

В настоящее время сторона обвинения решается вопрос о продлении срока досудебного расследования, а также срока содержания под стражей подозреваемому.

Что известно о ДТП?

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