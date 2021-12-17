Смертельное ДТП в Харькове: стало известно о новых преступлениях 16-летнего мажора

Авария случилась 26 октября / Коллаж "Сегодня"
В Харькове группа адвокатов, которые представляют интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.
Об этом сообщает юридическая компания.
Детали
"В ходе расследования мы установили обстоятельства, которые указывают на факты возможного совершения Николаем Харьковским нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами", – утверждают в компании.
Адвокаты уже отправили в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.
На сегодняшний день известны результаты трех экспертиз по делу о смертельном ДТП.
Психиатрическая экспертиза
Подтвержден факт вменяемости Николая Харьковского. У парня не было психических заболеваний, которые могли повлиять на его поведение.
Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза
Причиной аварии стало нарушение ПДД водителем, а именно проезд на запрещающее движение красный сигнал светофора (нарушения п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДД).
Также скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.
"С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью избавило от возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo", – утверждают в юридической компании.
Судебно-медицинская экспертиза
Экспертами определена тяжесть телесных повреждений, которые получили потерпевшие. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате аварии.
Что будет дальше
В настоящее время сторона обвинения решается вопрос о продлении срока досудебного расследования, а также срока содержания под стражей подозреваемому.
Что известно о ДТП?
- В Харькове 26 октября водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от машин оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что за рулем был подросток по имени Николай. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – он "отметился" стрельбой в магазине, а также видео, где нарушает ПДД и материт полицейских.
- На следующий день, 27 октября полиция задержала 16-летнего водителя. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Вскоре в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения Николаю Харьковскому: его арестовали на 60 суток без права внесения залога.