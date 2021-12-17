Смертельна ДТП у Харкові: стало відомо про нові злочини 16-річного мажора

Аварія сталася 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
У Харкові група адвокатів, які представляють інтереси постраждалих в резонансній ДТП з Infiniti, заявила про нові злочини підозрюваного 16-річного Миколи Харківського.
Про це повідомляє юридична компанія.
Деталі
"У ході розслідування ми встановили обставини, які вказують на факти можливого вчинення Миколою Харківським кількох кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами", – стверджують у компанії.
Адвокати вже відправили до Харківської обласної прокуратури заяву про злочин за кваліфікацією ч. 1 та ч. 3 ст. 289 КК України.
На сьогоднішній день відомі результати трьох експертиз у справі про смертельну ДТП.
Психіатрична експертиза
Підтверджений факт осудності Миколи Харківського. Хлопець не мав психічних захворювань, які могли вплинути на його поведінку.
Комплексна експертиза відео, звукозапису та автотехнічна експертиза
Причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху водієм, а саме проїзд на заборонний рух червоний сигнал світлофора (Порушення п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДР).
Також швидкість руху авто, яким керував підозрюваний, становила 180 км/год.
"З моменту перетину автомобілем Infiniti стоп-лінії перед перехрестям до моменту зіткнення пройшло 0.7 секунди, що повністю позбавило можливості зреагувати на небезпеку водія Chevrolet Aveo", – стверджують у юридичній компанії.
Судово-медична експертиза
Експертами визначено тяжкість тілесних ушкоджень, які отримали потерпілі. Підтверджений факт загибелі однієї людини та отримання травм трьома іншими постраждалими внаслідок аварії.
Що буде далі
Наразі сторона звинувачення вирішується питання щодо продовження терміну досудового розслідування, а також терміну утримання під вартою підозрюваному.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові 26 жовтня водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від машин відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що за кермом був підліток на ім'я Микола. Раніше він уже потрапляв у поле зоруправоохоронних органів – він "відзначився" стріляниною у магазині, а також відео, де порушує ПДР та ображав поліцейських.
- Наступного дня, 27 жовтня, поліція затримала 16-річного водія. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Незабаром у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня у Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід Миколі Харківському: його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.