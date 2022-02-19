SMS с угрозами и повестки от оккупантов: как проходит призыв в ОРДЛО

Принудительный призыв в ОРДЛО уже начался / Фото: Коллаж: Сегодня

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" по постановке граждан ОРДЛО на воинский учет. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат.

Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Мобилизация в ОРДЛО

"На оккупированной территории не хватает желающих стать "пушечным мясом", но повестки оккупационных властей уже догоняют местных мужчин", – написал Цаплиенко.

Фото: Андрей Цаплиенко

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SMS с угрозами

Кроме этого, оккупанты рассылают SMS жителям ОРДЛО с угрозами об уголовной ответственности за неявку в военкомат.

"Мужчины в возрасте 18-55 лет, срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонения от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", – пишут в SMS.

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Оккупанты объявили мобилизацию

Вчера, 18 февраля, оккупанты объявили мобилизацию своих 1-х и 2-х армейских корпусов. Это подразделения РФ южного военного округа, которым командуют русские офицеры.

Все оккупанты отзываются из отпусков. Из постоянных пунктов дислокации они выдвигаются на передовую.

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